Объём выдачи ипотеки в РФ I квартале вырос на 85% до 600 млрд руб.

Объём выдачи ипотеки в РФ I квартале 2018 года вырос на 85% до 600 млрд руб., говорится в сообщении ДОМ.РФ.



В марте рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 120 тыс. кредитов на 240-250 млрд руб., что 70% выше уровня марта 2017 года.



Основной фактор роста – рекордно низкие ставки по ипотеке и восстановление потребительской уверенности российских семей.



Глава ДОМ.РФ Александр Плутник отметил, что рынок ипотеки растет прежде всего за счёт новых заёмщиков, "чистые" темпы роста рынка составляют около 55%. За вычетом рефинансирования, в I квартале 2018 года выдано "новой" ипотеки на сумму не менее 500 млрд руб. по сравнению с 321 млрд годом ранее. Доля кредитов, выданных на рефинансирование действующих кредитов, составляет 15-16%.



Всего в 2018 году, по оценке ДОМ.РФ, будет выдано около 1.3-1.4 млн кредитов на 2.5-2.8 трлн руб.







"AK&M" от 12.04.2018