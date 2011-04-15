Сбербанк подал ходатайство в ФАС о приобретении 100% компании "Интеграл-девелопмент"

Сбербанк подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении 100% компании "Интеграл-девелопмент", на балансе которой находится торгово-развлекательный центр Silver Mall в Иркутске. Об этом сообщает издание Моллы.Ru.



Официально информация о готовящейся сделке не подтверждается. По словам представителя Сбербанка, "поданные в ФАС документы не связаны с покупкой долей в компании и банк не намерен их приобретать".



ТРЦ Silver Mall был введён в эксплуатацию в 2015 году и на сегодняшний день является крупнейшим торговым центром в Иркутске и Восточной Сибири. Общая площадь комплекса составляет 180 тыс. кв. м, арендная площадь - 57 тыс. кв. м. Строительство центра было осуществлено с привлечением кредита Сбербанка на сумму около 3 млрд руб. В настоящее время "Интеграл-девелопмент" участвует в многочисленных судебных разбирательствах. Согласно подписанному договору, в случае если бравшая кредит под строительство компания допустит дефолт, объект полностью перейдёт в собственность кредитора.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.







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