Объём сборов Ингосстраха в сфере космического страхования за 2017 год составил 1.4 млрд руб.

СПАО "Ингосстрах" по-прежнему сохраняет одну из лидирующих позиций в сфере космического страхования, сборы компании по этой линии бизнеса за 2017 год составили более 1.4 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Ингосстраха.



Основной объём премии был получен по договорам страхования эксплуатации на орбите КА ФГУП "Космическая связь", а также по заключенным с ГК "Роскосмос" договорам страхования рисков запуска ракеты-носителя "Союз" с космическими аппаратами серии "Прогресс-МС" и "Союз-МС" и их стыковки с Международной космической станцией. Ёмкость российского рынка по страхованию космической техники в 2017 году составила $35-50 млн.



В прошедшем году значительный объём страховой премии Ингосстрах получил по линии страхования зарубежного рынка, основные поступления по которому сконцентрированы на договорах страхования запуска и эксплуатации космических аппаратов Intelsat, GSAT и Cygnus. В 2017 году продолжилось успешное сотрудничество по долгосрочным договорам с крупнейшим мировым спутниковым оператором Intelsat по страхованию спутниковой группировки: IS-30, IS-31, IS-35е, IS-37е, IS-39 и Horizons-3e. Лимит ответственности СПАО "Ингосстрах" по каждому из космических аппаратов составляет в среднем $5 млн.



Также Ингосстрах задействован в перестраховании флотов крупнейших операторов спутниковой связи Eutelsat, включающий 15 космических аппаратов, и SES, включающий 45 КА. Крупнейшим клиентом Ингосстраха остается ФГУП "Космическая связь". Среди других крупных клиентов следует выделить ГК "Роскосмос", Reunion Aerienne et Spatiale, Intelsat Satellite LLC.



"В 2017 году на рынке страхования космических рисков произошли позитивные события. Нам наконец-то удалось создать отечественную ёмкость в размере 2-3 млрд руб., а также получить заверения космической промышленности в том, что делается все необходимое для повышения качества и надёжности ракетно-космической техники. Отметим и то, что сделаны первые шаги, демонстрирующие открытость общения российских космических предприятий с международным страховым рынком", — комментирует вице-президент СПАО "Ингосстрах" Александр Подчуфаров.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 12.04.2018