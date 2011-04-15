Московская Биржа запускает систему индикативных котировок на срочном рынке

Участникам торгов на срочном рынке и их клиентам на Московской Бирже в апреле 2018 года станет доступен новый сервис – Система индикативных котировок. Об этом говорится в сообщении биржи.



Система индикативных котировок – это дополнительный режим торгов на срочном рынке. В этом режиме участники смогут выставлять анонимные заявки по низколиквидным инструментам без блокировки обеспечения. На первом этапе в новом режиме будут доступны низколиквидные опционы.



Член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Игорь Марич отметил: "Новый режим торгов позволит повысить ликвидность срочного рынка за счет нереализованного потенциала низколиквидных инструментов с дальними сроками исполнения. Частные инвесторы, брокеры и хеджеры получат возможность разнообразить свои торговые стратегии, а также существенно повысить эффективность своих операций".



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в топ-5 крупнейших площадок по объёму торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 апреля 2018 года на фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 664 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.





"AK&M" от 12.04.2018