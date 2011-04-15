Московская Биржа расширяет линейку товарных деривативов

Московская Биржа расширяет возможности инвестирования в популярные финансовые товарные инструменты, а также предоставляет новые возможности работы на срочном рынке производителям и потребителям рынка драгоценных металлов. Об этом говорится в сообщении биржи.



В апреле 2018 года начнутся торги фьючерсными и опционными контрактами на нефть сорта Light Sweet Crude Oil. В сентябре стартуют торги поставочными фьючерсами на золото.



Фьючерс на нефть Light Sweet Crude Oil и опцион на него станут "зеркальными" контрактами Light Sweet Crude Oil Futures (CL) и Light Sweet Crude Oil Options (LO), торги которыми проводятся на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), входящей в состав CME Group. Цена исполнения фьючерса на Московской бирже будет считаться равной значению соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, которая определяется биржей NYMEX и публикуется на сайте CME Group в последний день, предшествующий дню исполнения соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures.



В сентябре 2018 года на срочном рынке Московской Биржи начнутся торги поставочными фьючерсами на золото. Фьючерсные контракты будут с ежемесячным сроком исполнения и котироваться в рублях за грамм. Лот контракта составит 10 грамм. Поставка будет осуществляться на спот рынок драгметаллов Московской Биржи.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчётный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.



Московская Биржа входит в топ-25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в топ-5 крупнейших площадок по объёму торгов облигациями и срочными контрактами (в числе контрактов). По состоянию на 1 апреля 2018 года на фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 664 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации.



"AK&M" от 12.04.2018