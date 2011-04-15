Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 17% годовых

Правление Нацбанка Украины сохранило учётную ставку на уровне 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.



Ранее, в марте Нацбанк повысил учетную ставку с 16% до 17% годовых.



"После четырёх повышений учётной ставки подряд монетарные условия сейчас являются достаточно жёсткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе. В марте потребительская инфляция продолжила замедляться и составила 13.2% в годовом измерении. В то же время инфляция была выше целей Национального банка. Базовая инфляция также оставалась значительной (9.4% г/г)", - говорится в сообщении



Национальный банк оставил неизменным прогноз потребительской инфляции – она будет снижаться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года. В течение 2018 года инфляция будет постепенно замедляться до 8.9% в декабре.



"AK&M" от 12.04.2018