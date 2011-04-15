Цены на бензин за неделю, со 2 по 8 апреля, выросли на 0.1% до 39.95 руб. за литр. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 составили 38.16 руб. и 41.16 руб. соответственно. Бензин АИ-98 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 46.52 руб.



Цена на дизельное топливо за отчётную неделю выросла на 0.2% и составила 41.06 руб. за литр.



За прошедшую неделю в 52 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Уфе и Великом Новгороде - на 0.6%, Орле - на 0.5%, Кызыле, Чебоксарах, Самаре, Калуге и Севастополе - на 0.4%. Снижение цен на бензин отмечалось в Южно-Сахалинске - на 0.9%, Чите - на 0.7% и Челябинске - на 0.2%.



В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный выросли на 0.3%, в Санкт-Петербурге - на 0.1%.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 37.1 до 39.6 руб. за литр, марки АИ-95 - от 40.1 до 43.90 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 37.2 до 39.3 руб., марки АИ-95 - от 40.2 до 42.39 руб. за литр.



"AK&M" от 12.04.2018