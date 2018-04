Газпром планирует выплатить дивиденды за 2017 год в размере 8.04 руб. на одну акцию

Правление Газпрома подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 8.04 руб. на одну акцию (на уровне предыдущего года). Таким образом, Газпром продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объёма дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учётом необходимости сохранения высокой степени финансовой устойчивости общества и реализации приоритетных стратегических проектов.



Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 12.04.2018