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12/04/2018
16:20

Ренова завершила передачу акций Sulzer, освободив её от санкций

Sulzer заключила обязательное соглашение с бывшим мажоритарным акционером, компанией "Ренова" о приобретении у последней 5 млн своих акций. Об этом говорится в сообщении Sulzer.

11 апреля Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) Министерства финансов США выдало официальное разрешение на завершение сделки по передаче акций. Сделка была завершена, в результате чего группа "Ренова" стала миноритарным акционером с долей 48.83%. В собственности Sulzer остаются 15.24% собственных акций.

Sulzer подтверждает, что в отношении компании в настоящее время не действуют какие-либо блокировки или санкции согласно американским законам. Компания может продолжать свою обычную деятельность по всему миру. Вместе с тем, компания предпринимает необходимые шаги для решения проблемы с блокировкой своих активов.

Компания сообщит дополнительную информацию 19 апреля при раскрытии результатов деятельности за I квартал 2018 года, отмечается в сообщении.


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