Продукция для нужд Газпрома проходит многоступенчатый контроль качества

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о ходе работ по внедрению системы управления качеством продукции, используемой в производственной и инвестиционной деятельности компании. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что важнейшим элементом системы управления качеством, функционирующей в "Газпроме", является система управления материально-техническими ресурсами (МТР). Их качество оказывает непосредственное влияние на надежность и безопасность технологических процессов. В настоящее время компания реализует дорожную карту, направленную на совершенствование процессов допуска и применения МТР при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении и эксплуатации производственных объектов.



Для защиты от недобросовестных поставщиков Газпром применяет многоступенчатый контроль качества продукции. Все МТР разделены на шесть групп в зависимости от степени их влияния на надежность и безопасность основных технологических процессов. В первые две группы включено наиболее важное и высокотехнологичное оборудование, в частности буровое и скважинное, трубы и трубопроводная арматура, газоперекачивающие агрегаты. Для данных групп предусмотрено максимальное количество проверочных мероприятий.



В частности, представители компании оценивают деловую репутацию поставщика и его технологические возможности, проверяют соответствие продукции и системы менеджмента качества предприятия требованиям Газпрома, инспектируют технологический процесс, а также фактически произведенную продукцию до ее отправки. Успешное прохождение данных этапов подтверждается соответствующими свидетельствами, сертификатами и актами.



Для оценки соответствия МТР стандартам Газпрома активно используется Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ, включающая 12 органов по сертификации и 74 испытательных лаборатории.



Кроме того, создан Единый реестр МТР. Это централизованный источник постоянно актуализируемой информации по оборудованию и материалам, разрешенным к использованию на объектах Газпрома, компаниях-производителях, а также о нарушениях при поставках материально-технических ресурсов. В дальнейшем реестр планируется интегрировать в информационно-управляющие системы компании, связанные с проектированием и формированием потребности в МТР.



Профильным подразделениям компании даны поручения, направленные на дальнейшее развитие системы управления материально-техническими ресурсами.



Вопрос о ходе работ по внедрению системы управления качеством продукции, используемой в производственной и инвестиционной деятельности ПАО "Газпром", будет внесен на рассмотрение Совета директоров компании.



Положение о системе управления качеством ПАО "Газпром" было утверждено Советом директоров в декабре 2015 года. Цель внедрения системы — постоянный контроль и совершенствование основных бизнес-процессов компании. Система менеджмента качества прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.



Система ИНТЕРГАЗСЕРТ разработана "Газпромом" на основе лучших мировых практик. Она призвана подтверждать соответствие продукции, работ, услуг и систем менеджмента требованиям международных и национальных стандартов, стандартов ПАО "Газпром". Область деятельности системы охватывает множество однородных групп продукции — от природного газа и нефти до широкого спектра продукции нефтегазового машиностроения, средств автоматизации и программного обеспечения. Для каждой из этих групп действуют отдельные комплексы стандартов, а также установлены специальные правила и процедуры сертификации.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



