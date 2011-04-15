В России вводится механизм санации страховщиков

Банк России будет применять механизм санации для предупреждения банкротства страховщиков, уход которых с рынка может привести к социальной напряжённости или системным проблемам в страховом секторе как на федеральном, так и региональном уровне. Такой закон принят 12 апреля Государственной Думой, сообщается на сайте ЦБ РФ.



"Механизм санации страховщиков в целом будет аналогичен успешно зарекомендовавшему себя механизму санации банков. При этом управляющая компания будет одна – и для банков, и для страховых компаний, а фонды санации будут разные. Фактически появляется превентивный институт, использование которого позволит обеспечить непрерывность деятельности санируемой страховой организации, включая процесс осуществления страховых выплат, и, что принципиально важно, гарантировать защиту интересов потребителей страховых услуг", – отметил заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин.



Решение о необходимости применения механизма санации будет приниматься советом директоров Банка России.



Принятый закон также содержит ряд новаций, направленных на унификацию полномочий надзорного органа в различных сферах финансового рынка. В частности, закреплено право Банка России отзывать лицензию на осуществление страхования при неоднократном в течение года существенном (более 20%) нарушении требований финансовой устойчивости. Сейчас страховое законодательство содержит более длинный путь к отзыву лицензии в такой ситуации – через приостановление или ограничение лицензии. Кроме того, вводится новая мера надзорного реагирования в виде запрета/ограничения на совершение отдельных сделок и проведение финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.



В целом принятые изменения учитывают пятилетнюю практику надзорной работы мегарегулятора.





"AK&M" от 12.04.2018