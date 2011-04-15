Дайджест газеты "Ведомости" от 13 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 апреля 2018 года.





САНКЦИИ ТОРГОВЛЕ НЕ ПОМЕХА



Россия активизировала торговлю с Западом. Деловые отношения улучшились, несмотря на ухудшение политических.



Торговый оборот между Россией и крупнейшими западными странами увеличился в 2017 г. впервые за три года, несмотря на ухудшение отношений с ними. Это вызывает вопросы о долгосрочной эффективности экономических санкций, введенных после присоединения Крыма и начала конфликта на Украине в 2014 г., беспокоится, например, The Wall Street Journal.



В краткосрочной перспективе санкции могут нанести серьезный урон, но со временем их эффект слабеет: бизнес и чиновники находят способы обойти ограничения и восстановить экономические связи.



Российская экономика в прошлом году наконец восстановилась после рецессии и выросла на 1,5%. Между тем торговый оборот между Россией и ЕС увеличился на 17,9% в 2017 г., а между Россией и США - на 12,5%. Больше всего выросла торговля России с Францией, Германией и Италией - на 26,5, 19,5 и 17,3% соответственно. Инвестиции из некоторых европейских стран тоже сильно выросли.





ЦБ ПОИНТЕРЕСОВАЛСЯ САМОЧУВСТВИЕМ БАНКОВ



ЦБ опрашивает банки, не нужна ли им помощь в связи с обвалом рубля и фондовых рынков. Банкиры заботу регулятора оценили, но в помощи пока не нуждаются.



В начале недели у руководителя крупного банка зазвонил телефон. Звонили из Центробанка, рассказывает собеседник "Ведомостей": регулятор интересовался, все ли в порядке в связи с обвалом рубля и паникой на рынках после введения санкций. О подобных звонках "Ведомостям" рассказали топ-менеджеры еще двух крупных банков - государственного и частного.



Регулятор справлялся о самочувствии крупных игроков. Это был неформальный разговор о текущей ситуации, рассказывают собеседники "Ведомостей". ЦБ хотел обозначить свое участие, просил обратить внимание на валютные активы с учетом падавшего курса рубля, говорит один из них.





ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ



Игорь Сечин, главный свидетель обвинения по делу Алексея Улюкаева, наконец выступил в суде. Приговор остался в силе.



Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, которого в прошлом году несколько раз вызывали в Замоскворецкий суд как главного свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, внезапно дал показания: в четверг он выступил в Мосгорсуде на рассмотрении апелляции на вынесенный в декабре 2017 г. приговор - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 130 млн руб.



Сечин давал показания более полутора часов, но в закрытом режиме: суд согласился, что часть имеющих отношение к делу данных о приватизации акций "Башнефти" составляет коммерческую тайну.





"М.ВИДЕО" УМЕНЬШИТСЯ И ПЕРЕЙДЕТ НА СМАРТФОНЫ



"М.видео" открыла первый небольшой магазин. Ритейлер хочет продавать больше смартфонов - спрос на них растет быстрее всего.



Крупнейший продавец бытовой техники и электроники в России "М.видео" начал открывать маленькие магазины под брендом m_mobile - только для цифровой электроники.



Первый такой магазин открылся в московском торговом центре "Афимолл", сказано на сайте ритейлера. В ближайшие несколько месяцев "М.видео" откроет еще по одному магазину в Москве и Санкт-Петербурге, пообещала представитель розничной сети Валерия Андреева: у станции московского метро "Кантемировская" и в петербургском торговом центре "Галерея".



На начало года у "М.видео" было 424 магазина. Ритейлер готовится приобрести у своего владельца, группы "Сафмар" Михаила Гуцериева, 100% акций "Эльдорадо", второй по величине сети бытовой техники и электроники: 415 магазинов. После слияния основным брендом станет "М.видео", "Эльдорадо" будет специализироваться на бюджетном сегменте.





НЕ МНОГО ЛИ ВЫ НА СЕБЯ БЕРЕТЕ



Центробанк обеспокоен: россияне слишком активно занимают на покупки. За квартал кредитование потребителей выросло на 3,3%.



Рост потребительского кредитования, особенно необеспеченного, начинает беспокоить ЦБ. За январь - март россияне взяли потребительских кредитов на 3,3% больше, чем годом ранее. "Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить", - заявил зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по "Прайму"). Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста, отметил он.



Качество кредитов при этом улучшается, добавил Поздышев: с начала года доля просроченных займов сократилась на 0,2 п. п. до 6,7% портфеля.



Снижение ставок делает кредиты более доступными, объясняют ускорение потребительского кредитования аналитики. Кроме того, сказывается эффект базы.





КРАСОТА, А НЕ ИНВЕСТИЦИИ



Какие опасности подстерегают инвесторов на арт-рынке.

100 лет назад самый влиятельный экономист ХХ в. начал собирать то, что в итоге стало одной из лучших частных коллекций современного искусства. Инвестор, желающий добавить в портфель нетрадиционные активы, может извлечь уроки из деятельности Джона Мейнарда Кейнса



Богатые инвесторы часто говорят, что около 10% их активов приходится на произведения искусства, антиквариат, дорогие вина и другие коллекционные предметы. Исследования их инвестиционного потенциала показали, что в долгосрочной перспективе доходность таких активов может превышать доходы от денежных средств, облигаций и даже золота. Правда, цены на одно и то же произведение могут радикально различаться у разных дилеров, аукционных домов, а комиссии и наценки могут превышать 20%.



За три десятилетия, что Кейнс занимался коллекционированием, он заплатил за приобретенные произведения в общей сложности 12 847 фунтов стерлингов; это примерно 600 000 фунтов ($840 000) в сегодняшних деньгах с учетом инфляции. Если основываться на оценке, данной в 2013 г. пятью независимыми экспертами, коллекция Кейнса стоит более 70,9 млн фунтов ($99 млн). Среднегодовая доходность, таким образом, составляет 10,9%, что на 0,1 процентного пункта ниже доходности британских акций за тот же период.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.04.2018