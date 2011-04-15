Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 апреля 2018 года



СОПРОТИВЛЕНИЕ В ЦЕПИ СОГЛАСОВАНИЙ

МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭНЕРГЕТИКИ МОГУТ ОСТАВИТЬ НОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ



Как выяснил "Ъ", согласование программы модернизации генерации стоимостью до 3,5 трлн руб. до 2035 года может затянуться, и ее итоговый вариант придется принимать уже следующему составу правительства. В частности, концепцию Минэнерго раскритиковало экспертное управление президента, предложив ее доработать. В проекте управление не увидело механизмов привлечения инвестиций (концепция предполагает, что средства можно изъять при сохранении повышенных платежей потребителей). В самом министерстве уверены, что все же внесут итоговый вариант в Белый дом к 1 мая.





БАНКИРУ НАШЛИ ДЕЛО В "СОВЕТСКОМ"

ВЛАДИМИРА АНТОНОВА ПРОВЕРЯЮТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К ХИЩЕНИЯМ ИЗ ДЕСЯТКА БАНКОВ





"Ъ" стали известны подробности уголовного преследования экс-банкира и бывшего владельца английского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова, которому сегодня в Санкт-Петербурге изберут меру пресечения. Пока господину Антонову инкриминируется хищение в 2015 году из банка "Советский" 150 млн руб., за которое он и был задержан. Впрочем, у правоохранителей есть информация о его возможной причастности к краху еще как минимум десятка банков.





INOI НЕ ТОЙ СИСТЕМЫ

ЕДИНСТВЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МОБИЛЬНАЯ ОС ТЕРЯЕТ СМАРТФОН



Как стало известно "Ъ", компания Inoi ведет переговоры с розничными сетями о продажах бюджетных смартфонов на Android. В корпоративном сегменте устройства Inoi на российской операционной системе Sailfish не достигли заметных результатов, констатируют аналитики. Благодаря переходу на Android компания рассчитывает продать около 1 млн мобильных телефонов к июню 2019 года.





ГОСКОМПАНИИ ПОТРАТИЛИСЬ НА ХАКЕРОВ

РАСХОДЫ НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ВЫРОСЛИ НА 35%



Госзакупки в сфере информационной безопасности составили по итогам 2017 года 56 млрд руб., что на 35% выше расходов 2016 года, подсчитала компания "Информзащита". Бюджеты на кибербезопасность увеличили большинство госкомпаний, за исключением нефтегазовых. Основными факторами роста затрат стали законодательные требования по безопасности критической информационной инфраструктуры, а также, по мнению экспертов, атаки хакеров.





"МОДНЫЙ КОНТИНЕНТ" ОСТАЕТСЯ В ТРЕНДЕ

КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ МЕНЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



Принадлежащая семье экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева компания "Модный континент" (бренды Incity и Deseo) снова поменяла гендиректора. Проработавший на этой должности с ноября 2016 года Михаил Ландышев уволился по собственному желанию. Смена топ-менеджмента проходит на фоне финансовых проблем ритейлера, который убыточен с 2014 года.





LAVKALAVKA ПОДЕЛИТСЯ С ФЕРМЕРАМИ

ПОСТАВЩИКИ ПОЛУЧАТ 51% В БИЗНЕСЕ КООПЕРАТИВА



Московская сеть магазинов фермерских продуктов и кафе LavkaLavka станет кооперативом не только на словах, но и на деле: основатели компании решили отдать 51% бизнеса поставщикам фермерских продуктов. За эту долю они намерены привлечь 300 млн руб., которые будут направлены на трехкратное расширение сети.





"ЦЕРИХ" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РИТЕЙЛ

БРОКЕРУ БУДЕТ СЛОЖНО КОНКУРИРОВАТЬ С ЛИДЕРАМИ



Одна из старейших брокерских компаний - "Церих Кэпитал Менеджмент" - намерена вернуть утраченные позиции на рынке. Реализовывать планы будет новый руководитель. В его задачи входит развитие ритейлового сегмента, создание новых продуктов, а также внедрение новых технологических решений.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 13.04.2018