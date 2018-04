Международный холдинг IAG приобрёл 4.6% акций авиакомпании Norwegian Air Shuttle

Международный авиахолдинг International Airlines Group (IAG) приобрёл 4.6% акций норвежской авиакомпании Norwegian Air Shuttle ASA. Об этом говорится в сообщении IAG.



Холдинг считает, что норвежская авиакомпания является привлекательным активом и планирует начать переговоры о консолидации полного пакета её акций.



IAG также подтверждает, что до настоящего времени таких обсуждений не было, так как окончательное решение по данному вопросу пока не принято.



International Airlines Group S.A. (IAG) - международный авиационный холдинг со штаб-квартирой в Лондоне и официальной регистрацией в Мадриде. Он был образован в январе 2011 года в результате слияния British Airways и Iberia - флагманских авиаперевозчиков Великобритании и Испании. В январе 2011 года авиахолдинг прошёл процедуру первичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже, войдя в список 100 крупнейших компаний биржи, по капитализации которых рассчитывается основной её индекс FTSE 100. Акции холдинга имеют вторичное размещение на фондовых биржах Мадрида, Барселоны и Валенсии, а 1 апреля 2011 года холдинг был включён в список компаний, по которым рассчитывается ключевой испанский фондовый индекс IBEX 35.



Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) - норвежская бюджетная авиакомпания с штаб-квартирой в Форнебю (пригород Осло). Компания является второй по величине (после SAS) авиакомпанией Скандинавии и третьей по размеру флота и объёмам перевозок лоу-кост авиакомпанией Европы (после Ryanair и EasyJet). Маршрутная сеть Norwegian включает в себя 331 маршрут по 120-ти направлениям в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Штат насчитывает около 2.5 тыс. сотрудников.



Одновременно Norwegian является головной компанией Norwegian Group и владеет 100% акций дочерних компаний Norwegian Air Shuttle Polska Sp. z o.o. и Norwegian Air Shuttle Sweden AB (Norwegian.se). Кроме того, Norwegian Air Shuttle ASA полностью принадлежат телефонная компания Call Norwegian AS, управляющие компании NAS Asset Management и NAS Asset Management Norway AS и 20% финансового холдинга Norwegian Finans Holding ASA (включая Bank Norwegian AS).











AK&M "Рынок слияний и поглощений"