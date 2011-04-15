ЦБ РФ отозвал лицензию у костромского "Конфидэнс Банк"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Конфидэнс Банк" (Кострома), сообщается на сайте ЦБ.



Проблемы в деятельности КБ "Конфидэнс Банк" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объёма активов неудовлетворительного качества.



Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.



КБ "Конфидэнс Банк" не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и идентификации выгодоприобретателей клиентов. При этом кредитной организацией проводились сомнительные транзитные операции.



Банк России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Конфидэнс Банк" меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Конфидэнс Банк" с рынка банковских услуг.



ООО КБ "Конфидэнс Банк" - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация занимала 271 место в банковской системе Российской Федерации.



Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определённым в установленном законодательством порядке.



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