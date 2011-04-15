Glencore объявила наступление форс-мажора по поставкам 50 тыс. т алюминия

Компания Glencore Plc, крупнейший покупатель ОК "РУСАЛ", объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств в отношении контрактов на поставку алюминия из-за американских санкций, наложенных на ОК "РУСАЛ". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.



Форс-мажорные обстоятельства наступили в отношении примерно 50 тыс. т алюминия, который по контрактам с потребителями должен быть российского происхождения.



В то время как форс-мажор наступил в отношении незначительной доли общего объёма поставок ОК "РУСАЛ" в адрес Glencore, этот случай наглядно демонстрирует влияние санкций на возможности швейцарского трейдера приобретать металл у крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, отмечается в сообщении.



Наложение США жёстких санкций на компании, подконтрольные Олегу Дерипаске, привело к скачку цен на алюминий и обрушило акции ОК "РУСАЛ". Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров РУСАЛа, но трейдер пока не давал однозначную оценку ситуации, ограничившись заявлением о том, что Glencore "пока оценивает" свои позиции по контрактам с российской компанией.





"AK&M" от 13.04.2018