ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Лидер"

ЦБ РФ с 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Лидер" (Москва), сообщает регулятор.



В деятельности НКО "Лидер" установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объём непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств НКО "Лидер" и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам её кредиторов.



В соответствии с приказом ЦБ РФ в НКО АО "Лидер" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.







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