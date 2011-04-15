Р.Троценко подтвердил заинтересованность в покупке доли в Globaltrans

Совладелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко подтвердил, что интересуется приобретением доли в железнодорожном операторе Globaltrans. Об этом бизнесмен заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает "Коммерсант".



"Процентов 25 было бы оптимально. Мы со всеми имели контакты. У каждого разные планы. Посмотрим. Сейчас волатильность на рынке. Я думаю, мы к этой идее вернёмся, наверное, к концу мая", - сказал Р.Троценко.



О том, что он ведёт переговоры о покупке доли в Globaltrans с его основателями Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым, ранее сообщили российский СМИ. Собственники Globaltrans, однако, заявили, что не получали предложений о сделке. Господам Николаеву, Мишину и Филатову принадлежит по 11.5% компании.



Globaltrans - одна из крупнейших групп компаний, осуществляющая деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии. Основным направлением деятельности группы является оказание услуг по железнодорожной перевозке грузов.



Группа Globaltrans оказывает услуги более чем 500 клиентам, и в число её ключевых клиентов входит ряд крупных российских промышленных групп в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также в секторе добычи нефти и производства нефтепродуктов.



Чистая прибыль группы Globaltrans по МСФО в 2017 году увеличилась в 2.26 раза до 13.82 млрд руб. с 6.115 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.37% до 78.081 млрд руб. с 69.488 млрд руб., операционная прибыль - на 86.21% до 20.156 млрд руб. с 10.824 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.17 раза до 18.354 млрд руб. с 8.451 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 46% до 25.8 млрд руб. с 17.7 млрд руб.



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