Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/04/2018
13:07

Р.Троценко подтвердил заинтересованность в покупке доли в Globaltrans

Совладелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко подтвердил, что интересуется приобретением доли в железнодорожном операторе Globaltrans. Об этом бизнесмен заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума, сообщает "Коммерсант".

"Процентов 25 было бы оптимально. Мы со всеми имели контакты. У каждого разные планы. Посмотрим. Сейчас волатильность на рынке. Я думаю, мы к этой идее вернёмся, наверное, к концу мая", - сказал Р.Троценко.

О том, что он ведёт переговоры о покупке доли в Globaltrans с его основателями Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым, ранее сообщили российский СМИ. Собственники Globaltrans, однако, заявили, что не получали предложений о сделке. Господам Николаеву, Мишину и Филатову принадлежит по 11.5% компании.

Globaltrans - одна из крупнейших групп компаний, осуществляющая деятельность в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии. Основным направлением деятельности группы является оказание услуг по железнодорожной перевозке грузов.

Группа Globaltrans оказывает услуги более чем 500 клиентам, и в число её ключевых клиентов входит ряд крупных российских промышленных групп в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также в секторе добычи нефти и производства нефтепродуктов.

Чистая прибыль группы Globaltrans по МСФО в 2017 году увеличилась в 2.26 раза до 13.82 млрд руб. с 6.115 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.37% до 78.081 млрд руб. с 69.488 млрд руб., операционная прибыль - на 86.21% до 20.156 млрд руб. с 10.824 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.17 раза до 18.354 млрд руб. с 8.451 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 46% до 25.8 млрд руб. с 17.7 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100