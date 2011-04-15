Член совета директоров En+ Group Орчел ушёл в отставку

Член совета директоров En+ Group Риккардо Орчел 11 апреля покинул должность, говорится в сообщении компании.



Ранее состав совета директоров компании покинули независимый директор Доминик Фрэйс и неисполнительный директор En+ Group Чжао Гуанмин.



США 6 апреля ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, "Базовый элемент", Рособоронэкспорт, РУСАЛ (UC Rusal), группа "Ренова".



En+ Group объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19.7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4.2 млн т. ГЭС En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.





"AK&M" от 13.04.2018