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13/04/2018
14:24

М.Прохоров продал 49% долю в баскетбольном клубе "Бруклин Нетс"

Владелец американского баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" Михаил Прохоров завершил продажу 49% доли в клубе "Бруклин Нетс" Джо Цаю исполнительному вице-президенту и сооснователю группы Alibaba Group - глобальной интернет-компании, работающей в сегменте электронной коммерции, облачных вычислений и цифровых развлечений. Об этом говорится в сообщении на сайте NBA.

Михаил Прохоров остаётся контролирующим владельцем и управляющим команды через компанию Onexim Sports and Entertainment Holding USA, Inc. Сделка, единогласно одобренная советом директоров NBA, не повлечёт каких-либо изменений в текущем управлении делами команды.

В периметр сделки не включается спортивная арена "Барклайс-центр", расположенная в Бруклине, которая останется под полным управлением компании Onexim Sports and Entertainment.

По словам М.Прохорова, приоритетом в поиске инвестора стала нацеленность партнёра на участие в дальнейшем развитии клуба.

В рамках сделки Джо Цаю предоставлен опцион по дальнейшему приобретению акций в 2021 году. В случае реализации опциона он станет контролирующим владельцем команды. Группа Alibaba, в которой Джо Цай занимает должность исполнительного вице-президента, не имеет отношения к сделке, подчёркивается в сообщении.


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