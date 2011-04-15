В Госдуму внесён законопроект об ответных мерах на санкции США

Руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Об этом сообщается на сайте Госдумы.



Председатель Госдумы назначил на 16 апреля внеочередное заседание Совета ГД для рассмотрения проекта законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".



"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса", — сказал В.Володин.



"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Государственной Думы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и Правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Государственной Думы", — отметил Вячеслав Володин.



Законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки, их должностных лиц, выраженных в недружественных и неконструктивных действиях, введении санкций в отношении как Российской Федерации в целом, так и её граждан и юридических лиц.



Проект федерального закона предоставляет Правительству РФ полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.





"AK&M" от 13.04.2018