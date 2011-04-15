Газпром заключил среднесрочный контракт на поставку газа в Словению. В торжественных мероприятиях, посвящённых заключению контракта, приняли участие замглавы Газпрома Александр Медведев, генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова и председатель правления компании "Геоплин д.о.о. Любляна" Боштьян Напаст, говорится в сообщении Газпрома.



Контракт предусматривает поставки в объёме 600 млн куб. м газа в год. Срок действия контракта — с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года.



"В этом году исполняется 40 лет с даты начала поставок российского газа в Словению в 1978 году. Компания "Геоплин д.о.о. Любляна" является нашим давним партнером. Уверен, что новый контракт на поставки природного газа укрепит отношения между нашими компаниями и откроет новую страницу в истории энергетического сотрудничества двух стран", — сказал Александр Медведев.



"Состоявшееся мероприятие — это еще одно доказательство нашего плодотворного и долгого сотрудничества с Газпромом. Этот контракт символизирует важный стратегический альянс. Наше надёжное партнёрство с Газпромом гарантирует нашей компании и Словении стабильные поставки природного газа в будущем", — сказал Боштьян Напаст.



Поставки российского газа в Словению начались в 1978 году. В 1978–2017 годах в республику поставлено более 14 млрд куб. м газа, в том числе в 2017 году — 607.2 млн куб. м. Действие предыдущего контракта между ООО "Газпром экспорт" и "Геоплин д.о.о. Любляна" завершилось 31 декабря 2017 года.



Партнёром ООО "Газпром экспорт" на рынке Словении является компания "Геоплин д.о.о. Любляна" — крупнейший импортер природного газа в страну.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 13.04.2018