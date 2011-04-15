Э.Макрон и В.Путин обсудили ситуацию в Сирии

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.



"Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума. В.Путин акцентировал целесообразность проведения тщательного и объективного расследования, до завершения которого целесообразно избегать голословных обвинений в чей-либо адрес", - говорится в сообщении.



С обеих сторон выражено удовлетворение в связи с направлением по приглашению сирийского правительства экспертов ОЗХО. Обсуждены конкретные возможности взаимодействия России и Франции по оказанию содействия миссии ОЗХО в её работе.



Лидеры поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки.





"AK&M" от 13.04.2018