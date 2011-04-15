Р.Маганов приобрёл акции ЛУКОЙЛа на сумму 67.164 млн руб.
Член совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов 10 апреля приобрёл 18211 обыкновенных акций ЛУКОЙЛа на сумму 67.164 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.
Доля акций ЛУКОЙЛа, принадлежавших Р.Маганову, выросла до 0.384% с 0.382%.
ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб.
Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% по сравнению с 2016 годом, до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.