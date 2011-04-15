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13/04/2018
18:16

Компания IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке

Российский поставщик IT-сервисов IBS переносит IPO из-за возросшей волатильности на рынке. Об этом сообщает RNS.

"Мы получили очень позитивный отклик от инвесторов о нашем бизнесе и сохраняем намерение провести IPO. При этом возросшая волатильность на рынках в настоящее время создает не самые лучшие условия для размещения. Мы уверены в фундаментальной привлекательности бизнеса IBS и возобновим работу над IPO, когда ситуация будет более благоприятной" — сообщили в компании.

В начале апреля IBS сообщила, что проведет IPO на Московской бирже. В ходе размещения инвесторам планировалось предложить новые акции в рамках дополнительной эмиссии, а также существующие обыкновенные акции, принадлежащие компании основателей IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого "ИБС Холдинг".

Citigroup и Renaissance Capital выступали совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения. SOVA Capital выступает совместным букраннером. Альфа-Банк является менеджером размещения акций для розничных инвесторов.

IBS является одной из ведущих ИТ-сервисных компаний России. В 2017 году выручка IBS выросла на 29% до 21.4 млрд руб. Клиентами IBS, в частности, являются Аэрофлот, Газпром, Газпромбанк, Росатом, Роснефть, Сбербанк, Сибур, Транснефть, Х5, Банк России, Министерство финансов России, Росавтодор, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Фонд социального страхования.



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