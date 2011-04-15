Дайджест газеты "Ведомости" от 16 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 апреля 2018 года.





ПОДМОСКОВНЫЕ СВАЛКИ ВДРУГ ДУРНО ЗАПАХЛИ



Жители ряда подмосковных городов жалуются на вонь от мусорных свалок и требуют их закрыть. Но быстро решить проблему невозможно. Надо не вывозить мусор на свалки, а перерабатывать его, советуют эксперты.



В некоторых городах Московской области разворачивается протестное движение против свалок. Их жители регулярно выходят на митинги с требованиями закрыть близлежащие свалки и перекрывают дороги к ним. Протестуют жители Клина, Коломны, Троицка, Рузы, Балашихи, Серебряных Прудов.



А 21 марта в Волоколамск пришлось экстренно приезжать губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В этот день в местную больницу доставили 57 детей, которым стало плохо от удушающего запаха с расположенного рядом с городом полигона "Ядрово". Диалога не получилось - местные жители забросали губернатора снежками, и тот спешно уехал.



Почему подмосковные города накрыла волна смрада? Как и когда можно решить эту проблему?





TELEGRAM ПОШЕЛ В ОБХОД



Как мессенджер оказался за чертой закона и как пользователи переступят через эту черту.



Таганский суд постановил ограничить доступ к Telegram. Мессенджер работает, растет число пользователей обхода блокировки.



Судье Таганского суда Юлии Смолина потребовалось 20 минут, чтобы удовлетворить ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера. Пока сервис доступен. "Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу", - отвечал на вопрос о начале блокировок руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.





ЛИШНЯЯ НЕФТЬ НЕ ИСЧЕЗАЕТ



Россия и ОПЕК сбалансировали рынок нефти. Цель сокращения добычи нефти ОПЕК и рядом присоединившихся к картелю стран почти достигнута - в мае спрос и предложение на сырье могут сравняться, прогнозирует МЭА.



Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в мае на рынке нефти наконец-то наступит баланс спроса и предложения. Коммерческие запасы стран Организации экономического сотрудничества и развития снизились за март на 26 млн до 2,841 млрд барр., и в мае, прогнозирует МЭА, они приблизятся к среднему значению за пять лет.



Произошло это во многом благодаря сокращению добычи нефти со стороны ОПЕК и присоединившихся государств. Меры были удачными, пишет МЭА: мартовские запасы были лишь на 30 млн барр. выше среднего пятилетнего уровня.



ОПЕК, Россия и ряд присоединившихся государств договорились в конце 2016 г. сократить добычу на 1,8 млн барр. в сутки, из которых 300 000 барр. в сутки пришлось на Россию. Участники сделки, к удивлению многих экспертов, выполняют взятые на себя обязательства.





IBS ОТЛОЖИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗ-ЗА СПАДА НА РЫНКАХ



IBS отложила размещение из-за спада на рынках. Похожая участь может грозить еще нескольким компаниям, планирующим IPO на Московской Бирже.



Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого приостанавливает подготовку к IPO на Московской бирже, сообщил его представитель. Сильная волатильность - не самые лучшие условия для сделки, объяснила "Ведомостям" гендиректор IBS Светлана Баланова.



После того как минфин США 6 апреля объявил о санкциях против 24 россиян и 15 российских компаний, фондовый рынок и курс рубля обвалились.



ПАО "ИБС ИТ услуги" (головная компания холдинга) должно было объявить детали IPO 16 апреля , а 27 апреля - начать торги на Московской бирже.



Для "Черкизово" и HeadHunter, тоже запланировавших размещение, риски меньше, потому что они не сотрудничают с государством. Но на них также влияет конъюнктура - оценки компаний могут снизиться.





МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ РЕШАЕТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ



Гуцериев может купить еще одну сеть магазинов техники и электроники."Сафмар" ведет переговоры о покупке российского бизнеса Media Markt.



Германская Media-Saturn-Holding сообщила, что ведет переговоры с "М.видео" о продаже российского бизнеса Media Markt. Одновременно Media-Saturn-Holding рассматривает возможность приобрести миноритарную долю в "М.видео".



Немецкий Media Markt открыл первый магазин в России в конце 2006 г., но не смог закрепиться в числе лидеров рынка бытовой техники и электроники. Сначала помешал кризис 2008 г. Затем пришлось отказаться от бренда Saturn (о появлении таких магазинов стало известно в 2007 г.) и сосредоточиться на основном - Media Markt. А девальвация рубля в конце 2014 г. и спад на рынке бытовой техники и электроники вынудили компанию сокращать розничную сеть. Оборот немецкого ритейлера (данные "СПАРК-Интерфакса" по основному юрлицу, ООО "Медиа-маркт-сатурн") неуклонно снижается.





ГЕНДИРЕКТОР БЕЗ ДИПЛОМА



Может ли стать гендиректором человек, не окончивший высшее учебное заведение? Работодатели часто считают, что нет, но исследования показывают иное.



Работодатели постоянно повышают требования к уровню образования потенциальных сотрудников. В США, например, почти треть должностей, которые раньше можно было получить, располагая лишь аттестатом об окончании средней школы, теперь требуют диплома бакалавра, а для каждой четвертой должности, на которую ранее мог претендовать бакалавр, теперь нужно иметь степень магистра. В то же время 75% американцев считают высшее образование слишком дорогостоящим и недоступным.



Работодатели зачастую склонны переоценивать значимость образования из желания обезопасить себя, однако это не способствует снижению числа ошибок при отборе кандидатов. Более того, наниматели упускают из виду огромное количество потенциальных звездных сотрудников.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 16.04.2018