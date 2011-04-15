Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 апреля 2018 года



КОНТРАКТЫ НЕ ПО ПРОТОКОЛУ

ГЕНПРОКУРАТУРА НАШЛА НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕМОНТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ САМОЛЕТОВ



Как выяснил "Ъ", Генпрокуратура недовольна качеством техобслуживания самолетов перевозящего первых лиц государства специального летного отряда (СЛО) "Россия", которое вели предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Основные претензии связаны с затягиванием сроков ремонта, недостаточным контролем, а также тем, что работы начинались еще до подписания госконтракта. Но в итоге, по данным "Ъ", никаких кадровых или организационных выводов не последует, а для решения возникших проблем ОАК предлагает перейти на обслуживание самолетов СЛО по контрактам жизненного цикла, что уже применяется к военной авиатехнике.





ЗАКРОМА ДОЛЛАРА

ПАДЕНИЕ РУБЛЯ ПОДНЯЛО ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ



Резкое ослабление рубля на прошлой неделе взвинтило цены на внутреннем рынке зерна. В ряде случаев котировки на пшеницу поднялись сразу на 500 руб., тогда как в предыдущие недели они росли на 50-150 руб. На этом фоне фермеры на юге начали останавливать продажи и отказываться от уже заключенных контрактов.





ПЕРЕХОД ГОДА

КЛИЕНТАМ НПФ РАССКАЖУТ О ПОТЕРЕ ИНВЕСТДОХОДА ВСЁ, НО НЕ СРАЗУ



Законопроект о переводе пенсионных накоплений был сильно изменен ко второму чтению. Пенсионным фондам предлагается тщательнее информировать граждан о возможных потерях инвестдохода при досрочной смене НПФ, за порталом госуслуг закрепляется ключевая роль в процессе подачи заявлений о переводе накоплений. Заработают новые нормы не раньше 2019 года.





ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ВШЭ РЕКОМЕНДУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ СМЕНИТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ НА СТРУКТУРНУЮ





Сознательно отказаться от формирования технологических приоритетов в развитии, дополнительно увеличить долю России в промежуточных цепочках создания стоимости в том числе за счет роста промежуточного импорта, создать конкурирующие команды во власти, отвечающие за структурную политику, стимулировать рост в ВВП доли услуг, поддерживать развитие средне- и низкотехнологичных секторов - таковы основные рекомендации доклада Высшей школы экономики, посвященного приоритетам структурной политики. Под ней ВШЭ подразумевает более широкое понимание промышленной политики, чем это принято было с середины 2000-х в правительстве РФ.





ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ХВАТИЛО НА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

МОСГОРСУД УМЕНЬШИЛ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БЫВШЕМУ ГЕНДИРЕКТОРУ "БЕРДЯУША"



С четырех до трех с половиной лет снизил Мосгорсуд срок заключения бывшему генеральному директору нерудной компании (НК) "Бердяуш" Владимиру Гаца. Ранее он был признан виновным в соучастии в растрате 142 млн руб. компании, ныне принадлежащей сыну генпрокурора РФ, бизнесмену Артему Чайке. Господин Гаца полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Два других фигуранта расследования - бывшие гендиректоры НК Дмитрий Супрун и Екатерина Красникина - вины не признают.





НА БЕЗОПАСНОСТЬ В "ЗИМНЕЙ ВИШНЕ" ПОЖАЛЕЛИ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ

СОБСТВЕННИК КЕМЕРОВСКОГО ТРЦ ЗНАЛ О ПРОБЛЕМАХ С ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СИСТЕМОЙ МИНИМУМ ДВА ГОДА





Как стало известно "Ъ", о неисправности системы пожарной безопасности, установленной в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", стало известно почти два года назад, однако средства на ее ремонт собственником выделены не были. Тем временем СКР установил высокопоставленных чиновников, которые препятствовали проведению проверки в ТРЦ,- об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.





МИНЗДРАВ ЗАПРЕЩАЕТ ВИЧ-ОТРИЦАНИЕ

ЗА ПРИЗЫВЫ К ОТКАЗУ ОТ ЛЕЧЕНИЯ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ



Сегодня будет опубликован для общественного обсуждения разработанный Минздравом законопроект о запрете распространять информацию, содержащую призывы к отказу от лечения ВИЧ и пропаганду так называемого ВИЧ-диссидентства (движение, представители которого отрицают существование вируса). Согласно проекту (есть в распоряжении "Ъ") сайты, на которых будет распространяться подобная информация, будут включаться в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов, а за отрицание ВИЧ будут назначаться штрафы.





ВАГОНЫ СЪЕЗЖАЮТСЯ ПО ТИПАМ ГРУЗОВ

ОПЕРАТОРЫ СПЕЦПАРКА ВЕДУТ КОНСОЛИДАЦИЮ РЫНКА



Железнодорожные операторы консолидируют парк, эти процессы идут на базе первой десятки лидеров, следует из рейтинга Infoline Rail Russia TOP за 2017 год. Пока крупнейшие компании компенсируют списание старых вагонов, операторы, специализирующиеся на отдельных видах грузов, выкупают спецпарк у его владельцев, опасающихся потери рынка. Наиболее ярко иллюстрирует этот процесс "Русагротранс", существенно укрепивший позиции на фоне роста спроса на зерновозы. Также компании активно консолидируют инновационные тяжеловесные вагоны на фоне высокой маржинальности перевозок угля.





СБЕРБАНК НАШЕЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА В ALIEXPRESS

ГЛАВА ALIBABA В РОССИИ МАРК ЗАВАДСКИЙ ЗАЙМЕТСЯ ЦИФРОВЫМИ ПАРТНЕРСТВАМИ БАНКА





Глава управляющей торговой площадкой AliExpress китайской Alibaba в России Марк Завадский переходит на должность вице-президента Сбербанка. Там он будет отвечать за партнерство с российскими и международными цифровыми компаниями. Банку нужна экспертиза в интернет-коммерции, считают эксперты, на этом рынке он видит себя инфраструктурным игроком, планируя в ближайшее время закрыть сделку с "Яндексом" по созданию общего маркетплейса.





ПЕНСИОНЕРЫ ПЕРЕСТАВИЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ

НА РЫНКЕ ДУ СМЕНИЛИСЬ ЛИДЕРЫ

С начала года управляющие компании заметно увеличили объем активов под управлением. В отличие от прошлых лет рынок доверительного управления рос в первом квартале благодаря не только пенсионным накоплениям, перечисленным из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, но и поступлениям средств от частных инвесторов. В результате спустя всего квартал "Сбербанк Управление активами" вернул себе первую строчку в рейтинге крупнейших компаний.





БАЛТИЙСКИЙ БАНК ВЗЯЛ "СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ"

АКТИВЫ ФОНДА ИСЧЕЗЛИ ВО ВРЕМЯ СУДЕБНЫХ ТЯЖБ



Балтийский банк в высшей инстанции выиграл суд со структурами, связанными с экс-собственником банка Андреем Исаевым. По решению суда банк получит контроль над закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости (ЗПИФН) "Северная столица", на балансе которого находился знаменитый дом Зингера в Санкт-Петербурге и другая недвижимость. Однако судебные тяжбы на этом не закончились - теперь банк считает, что за время судебных разбирательств из "Северной столицы" была выведена большая часть активов, но намерен вернуть их.





"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" ПРОСЛЕДУЕТ ЧЕРЕЗ СУД

КОМПАНИЯ ОСПОРИЛА ЗАПРЕТ ФАС НА ПОКУПКУ "ТЕРМИНАЛ-ЛОГИСТИКИ"



ПАО "Трансконтейнер" оспорило в суде отказ ФАС удовлетворить его ходатайство о приобретении ЗАО "Терминал-Логистика" у Global Ports. Компания настаивает на некорректности определения доли этого ЗАО и самого "Трансконтейнера" на рынках, равно как и границ этих рынков. При этом контейнерная компания намеревается строить собственный терминал в регионе, что не потребует согласования с ФАС.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 16.04.2018