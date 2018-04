Повтор! М.Прохоров продал 49% долю в баскетбольном клубе "Бруклин Нетс"

Владелец американского баскетбольного клуба "Бруклин Нетс" Михаил Прохоров завершил продажу 49% доли в клубе "Бруклин Нетс" Джо Цаю исполнительному вице-президенту и сооснователю группы Alibaba Group - глобальной интернет-компании, работающей в сегменте электронной коммерции, облачных вычислений и цифровых развлечений. Об этом говорится в сообщении на сайте NBA.



Михаил Прохоров остаётся контролирующим владельцем и управляющим команды через компанию Onexim Sports and Entertainment Holding USA, Inc. Сделка, единогласно одобренная советом директоров NBA, не повлечёт каких-либо изменений в текущем управлении делами команды.



В периметр сделки не включается спортивная арена "Барклайс-центр", расположенная в Бруклине, которая останется под полным управлением компании Onexim Sports and Entertainment.



По словам М.Прохорова, приоритетом в поиске инвестора стала нацеленность партнёра на участие в дальнейшем развитии клуба.



В рамках сделки Джо Цаю предоставлен опцион по дальнейшему приобретению акций в 2021 году. В случае реализации опциона он станет контролирующим владельцем команды. Группа Alibaba, в которой Джо Цай занимает должность исполнительного вице-президента, не имеет отношения к сделке, подчёркивается в сообщении.





"AK&M" от 16.04.2018