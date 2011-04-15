ЦБ РФ отозвал лицензию у ОФК Банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОФК Банка (Москва). По величине активов на 1 апреля 2018 года банк занимал 127-е место в банковской системе Российской Федерации, говорится в сообщении ЦБ.



Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. При этом банк осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий указанной отрасли, применяя различные "схемы" в целях формального соблюдения установленных Банком России пруденциальных норм деятельности.



Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование ее финансового положения, которое выявило полную утрату банком собственных средств (капитала).



Кроме того, ОФК Банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несоблюдения обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также своевременности и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации.



ЦБ неоднократно применял в отношении ОФК Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.





AK&M Антикризис