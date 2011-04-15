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16/04/2018
11:22

У рубля добавилось проблем, полагают аналитики

В пятницу рубль торговался довольно стабильно и лишь слегка просел в парах с иностранными валютами к концу сессии. Пара доллар/рубль, которая в моменте уходила под отметку 61 руб., смогла вернуться в область 62 руб. Евро/рубль после паления к 75 руб., закрылась на 76.5 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

Несмотря на то, что под конец недели давление на российскую валюту и рисковые активы в целом несколько ослабло, рубль пока не находит сил для уверенной и стабильной коррекции в силу сохраняющихся рисков. И в этих условиях удорожание нефти практически игнорируется курсом рубля, которая сосредоточена на вопросах внешней политики РФ. Начало налогового периода может огранить потенциальное давление на "россиянина", но не нивелирует внешний негатив.

В ночь с пятницы на субботу США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии. Россия назвала эти действия "актом агрессии против суверенного государства" и анонсировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Пока резолюция не принята, поскольку не набрала большинства голосов. Между тем, сегодня Вашингтон объявит новые санкции в отношении России. Все это создает условия для возобновления распродаж рубля, который, несмотря на частичную коррекцию, показал масштабную просадку по итогам торговой пятидневки.


"AK&M" от 16.04.2018
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