Нефть развивает медвежью коррекцию

Мировые инвесторы сдержанно отреагировали на удары по Сирии, которые были ожидаемыми и пока не повлекли масштабной эскалации геополитической напряженности. Азиатские площадки показали смешанную динамику, а индексы Европы открылись умеренным ростом. Российские ведущие фондовые индексы стартовали на отрицательной территории на ожиданиях введения Западом новых санкций в отношении Москвы. Также не способствует проявлению оптимизма на отечественных площадках медвежья коррекция на рынке нефти, где Brent теряет уже более 1.5%. Об этом говорится в комментарии инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Костенко.



В сырьевом сегменте трейдеры перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, причем Brent уже угрожает отметке 71. Ограниченное влияние "сирийского фактора" и очередной рост числа буровых спровоцировали частичную ликвидацию лонгов на привлекательных уровнях. От более глубокой просадки актив, тем не менее, может воздержаться, поскольку страхи по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке остаются актуальными.



Рубль открылся гэпом вниз, но тут же принялся отыгрывать потери и уже практически вернулся к уровням закрытия в пятницу. Несмотря на сдержанность реакции, геополитика еще может подтолкнуть нашу валюту к снижению, поскольку ситуация вокруг Сирии остается напряженной. На этом фоне фактора налогового периода будет недостаточно, чтобы компенсировать негатив, особенно после оглашения новых санкций в отношении России.



Доллар в основном консолидируется в парах с основными валютами, но уступает японской иене, хотя пока и удерживается над уровнем 107.00. Сегодня во второй половине дня определить динамику "американца" на краткосрочную перспективу могут данные по розничным продажам в США, а также выступления ряда представителей Федрезерва.





"AK&M" от 16.04.2018