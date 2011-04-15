"Ингосстрах-Жизнь" запускает обновлённую инвестиционную программу "Вектор"

Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" запускает продажу обновлённой версии продукта инвестиционного страхования жизни "Вектор". Продвижение программы осуществляется в банковском и агентском каналах продаж. Об этом говорится в сообщении компании.



Ключевые изменения коснулись минимального срока действия договора (он был увеличен до 3.5 лет) и одной из инвестиционных стратегий "Вектора" - место "Инновационной фармацевтики" в новой версии продукта занимает программа "Здравоохранение". Индекс представляет собой широко диверсифицированную корзину, включающую 30 лучших компаний индустрии здравоохранения широкого спектра: производители лекарственных препаратов, медицинского оборудования, крупнейшие поставщики медицинских услуг. Выбор компаний обусловлен капитализацией и опирается на рекомендации аналитиков, ожидаемую волатильность, успешность компаний и инвестиции в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Индекс пересматривается ежегодно и основан на мониторинге наиболее привлекательных для инвестиций компаний.



"Лучшие результаты инвестиционное страхование показывает на длинных дистанциях. "Вектор" был изменен с учетом текущей экономической ситуации - ставка рефинансирования продолжает снижаться, из-за этого уменьшается доходность основных групп активов инвестирования ИСЖ - банковских депозитов и высоконадежных облигаций. Более продолжительный период действия программы позволяет нивелировать негативные факторы, благодаря чему потенциал доходности продукта ощутимо возрастает", - комментирует генеральный директор СК "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава ОСАО "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 16.04.2018