Polymetal и Русская медная компания планируют обмен активами

Polymetal International plc заключил соглашение с Русской медной компанией (РМК) об обмене 100% месторождения Тарутинское в России, принадлежащего Полиметаллу, на 85%-ную долю в месторождении Восточно-Тарутинское в Казахстане, принадлежащем РМК. Об этом говорится в сообщении Полиметалла.



В результате сделки Полиметалл получит 85% в ТОО "Тарутинское", владеющем лицензией на разработку золотомедного месторождения Восточно-Тарутинское в Казахстане. В обмен на это Полиметалл передаст РМК 100% в ООО "Восточный Базис", которому принадлежит лицензия на разработку золотомедного месторождения Тарутинское в Российской Федерации.



Сделка представляет собой обмен активами и не предусматривает дополнительных платежей или отложенного вознаграждения. Ожидается, что закрытие произойдёт во II квартале 2018 года при условии получения разрешений от органов власти и выполнения отлагательных условий.



Восточно-Тарутинская лицензионная площадь (66.4 кв. км) расположена в Карабалыкском муниципальном районе Костанайской области и образует восточную часть минерализации, простирающуюся по обе стороны от границы между Россией и Казахстаном. Это золотомедное месторождение скарного типа с прожилковыми вкраплениями минерализации. Инфраструктура региона хорошо развита, есть легкий доступ к электросетям, железной дороге и асфальтированным шоссе. Предыдущие владельцы выполнили на месторождении 18 км алмазного бурения. Минеральные ресурсы по Кодексу JORC оцениваются в 6.4 млн т руды при содержании меди 1.06% (68 тыс. т) и 0.07 г/т золота, что составляет 354 тыс. унций золотого эквивалента



Лицензионная площадь Тарутинское (1.8 кв. км) частично принадлежала Полиметаллу с 2013 года. В январе 2017 года компания консолидировала 100%-ную долю в месторождении. Оценка его запасов согласно протоколу ГКЗ включает порядка 4.6 млн т руды при содержании меди 1.39% (63.7 тыс. т) и 0.09 г/т золота, что составляет 333 тыс. унций золотого эквивалента.



Сделка обеспечивает выгоды для обеих сторон за счёт улучшения логистической связи месторождений с существующими перерабатывающими фабриками. Восточно-Тарутинское расположено на той же (казахстанской) стороне границы, что и перерабатывающая фабрика Варваринского месторождения. Следовательно, расстояние перевозки руды сокращается до 110 км по сравнению с 150 км для Тарутинского, которое находится по другую сторону границы.



Полиметалл в 2018-2019 годах планирует возобновить геологоразведочные работы на Восточно-Тарутинском месторождении и завершить оценку запасов в соответствии с Кодексом JORC в первом полугодии 2020 года.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвела 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее. Производство серебра при этом снизилось на 8% до 26.8 млн унций.



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль Полиметалла по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 48% в 2016 году.



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