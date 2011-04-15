МТС запускают сервис для хранения и обработки персональных данных в облаке

ПАО "МТС" запускает облачный сервис, который поможет бизнесу обеспечить защиту персональных данных клиентов и сотрудников в соответствии с последними требованиями российского законодательства. Об этом говорится в сообщении компании.



МТС не только обеспечат хранение данных в облаке, но и поможет клиентам с оформлением документов для аттестации и проверок.



В основе сервиса - выделенный защищенный сегмент облака #CloudМТС. Это отказоустойчивая инфраструктура на базе виртуальной платформы VMware. Сервис позволяет размещать в облаке информационные системы, которые участвуют в процессе сбора и обработки персональных данных - системы управления кадрами, корпоративным контентом, взаимодействием с клиентами и другими. Решение актуально для компаний, которые в процессе работы взаимодействуют с персональными данными: банки, страховые компании, медицинские организации, логистические компании, ритейлеры с программами лояльности и многие другие - от малого до крупного бизнеса.



Защищённый сегмент облака #CloudМТС аттестован Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ "О персональных данных" и подзаконных актов. Безопасность данных обеспечивают системы межсетевого экранирования, защита каналов связи, антивирусная защита и анализ уязвимостей. Сервис дает возможность обрабатывать персональные данные третьего уровня защищенности (УЗ-3).



#CloudМТС позволяет освободиться от капитальных затрат на создание и обслуживание собственной защищенной ИТ-инфраструктуры. Экономическая эффективность сочетается с гибкостью и простотой управления облачными мощностями. Максимальный уровень надежности МТС обеспечивает за счет распределенной сети собственных ЦОДов и современного оборудования ведущих мировых вендоров, подчёркивается в сообщении.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



"AK&M" от 16.04.2018