ФАС 15 мая рассмотрит "чемоданное дело" сети "О'Кей". Об этом говорится в материалах службы.



Первое заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС России по делу, возбужденному в отношении торговой сети "О'Кей", состоялось 12 апреля.



Заявителем по делу является петербурженка, которая приняла участие в акции "В яркое путешествие!", по условиям которой покупатель получает одну наклейку за 300 руб. в чеке. Собрав 50 наклеек, он имеет право получить чемодан бесплатно. Ассортимент чемоданов указан в буклете и на сайте торговой сети. Гражданка собрала необходимое количество наклеек, но в одном из магазинов О'Кей ей было отказано в выдаче чемодана. Сотрудники магазина сослались на то, что акционный товар закончился.



На заседание комиссии антимонопольного органа заявительница не явилась, предоставив ходатайство об отложении рассмотрения дела.



Представитель ответчика, присутствовавшая на заседании, подтвердила, что указанное стимулирующее мероприятие было объявлено торговой сетью 8 марта 2018 года, отметив при этом, что и в первую неделю прохождения акции было выдано аномальное количество чемоданов - более 11 тыс. шт. Одновременно были зафиксированы случаи массового единовременного получения товара конкретными "потребителями".



По указанным фактам О'Кей провел служебную проверку по результатам которой установлено, что недобросовестные покупатели приобретали в магазинах фактически ненужный им товар на 15 тыс. руб. - например, одежду, обувь - получали необходимое количество наклеек, и сотрудники магазина выдавали им бесплатный чемодан. Затем в течение некоторого времени так называемый "покупатель" под различными предлогами возвращал приобретенный им товар - допустим, не подошел размер - и получал обратно свои денежные средства. В результате таких манипуляций, "покупатель" фактически ничего не приобретая, получал аукционный товар со скидкой 100%.



В это же время на различных сайтах бесплатных объявлений были обнаружены сообщения о продаже как наклеек, так и чемоданов, полученных псевдо-покупателеми.



Кроме этого представительница О'Кей обратила внимание комиссии Санкт-Петербургского УФАС России, что по правилам акции, которые прописаны и в буклете и на интернет сайте ритейлера, в случае, если акционный товар в магазине закончился, то проведение акции в таком магазине досрочно и автоматически прекращается. Но несмотря на право досрочного прекращения акции, О'Кей принял решение о внесении в реестр всех добросовестных участников и выдаче им акционного товара.



Заслушав доводы представителя ответчика и принимая во внимание ходатайство заявительницы, комиссия Санкт-Петербургского УФАС России решила отложить рассмотрение дела до 15 мая 2018 года.



"О'Кей" - крупная российская розничная сеть, которая специализируется на торговле продуктами питания. Компания открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сегодня сеть насчитывает более 100 магазинов в крупнейших городах России - в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах.



Чистая прибыль "О'Кей" за 2017 год составила 3.167 млрд руб. против убытка 138 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.1% до 177.455 млрд руб. с 175.471 руб., валовая прибыль - на 0.6% до 40.444 млрд руб. с 40.209 млрд руб., показатель EBITDA - на 1% до 9.335 млрд руб. с 9.253 млрд руб.



"AK&M" от 16.04.2018