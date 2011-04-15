АЛРОСА модернизирует системы тепло- и электроснабжения на промышленных площадках

АЛРОСА реализует программу перевода автономных котельных и электростанций на альтернативные виды топлива, доступные на территории присутствия компании. Как ожидается, это позволит АЛРОСА снизить операционные расходы в течение ближайших 10 лет более чем на 5.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В течение 2018 года АЛРОСА планирует построить газовую котельную в п. Алмазный в Мирнинском районе Якутии, отказавшись от эксплуатации котлов, работающих на нефти. Также компания реконструирует дизельную электростанцию Нюрбинского ГОКа, переведя её на более дешевую нефть.



Кроме того, к началу текущего года компания завершила реконструкцию трех котельных, обслуживающих Нюрбинский ГОК, переведя работу их котлов с дизельного топлива на нефть. А в с. Арылах Мирнинского района АЛРОСА построила газовую котельную, отказавшись от электрокотлов, что позволило снизить годовое электропотребление более чем на 40 млн кВт ч.



"Стоимость дизельного топлива, необходимого для производства единицы тепла (гигакалории) с учетом его доставки в удаленные районы, сегодня более чем в два раза выше стоимости добываемой на территории Якутии нефти и примерно в 10 раз - природного газа. Стоимость электрообогрева также очень высокая, - рассказывает начальник Управления совершенствования производственной деятельности АЛРОСА Игорь Жердев. - По нашим оценкам, перевод котельных и электростанций на альтернативные виды топлива позволит снизить операционные расходы компании в течение ближайших 10 лет более чем на 5.3 млрд руб.".



Помимо этого, АЛРОСА приступила к выполнению технико-экономического обоснования перспективной инициативы, касающейся газификации объектов Удачнинского ГОКа и г. Удачного. Она предусматривает замену источника генерации (электрообогрев) на более дешёвый природный газ. В случае подтверждения эффективности данного проекта он будет реализован в 2019-2021 годах.



Модернизация систем тепло-, водо- и электроснабжения промышленных площадок компании является частью реализуемой в АЛРОСА масштабной программы повышения операционной эффективности и снижения операционных расходов (ПОЭСР).



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 16.04.2018