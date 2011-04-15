Производство отечественных комбикормов увеличилось на 7%, заявил Х.Амерханов

Производство отечественных комбикормов увеличилось на 7%. Об этом заявил директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов на бизнес-конференции, говорится в сообщении Минсельхоза.



Главными темами обсуждения стали развитие российского животноводства, обеспечение кормами предприятий-производителей мяса, яйца, молока, инвестиции в отрасль.



"Важнейшим фактором развития отраслей животноводства помимо генетического потенциала является обеспеченность кормами, которые способны удовлетворить физиологические потребности животных. В 2017 году производство отечественных полнорационных комбикормов увеличилось на 7% и составило 27.6 млн т", - сообщил Х.Амерханов.



По предварительной оценке Минсельхоза, в прошлом году на кормовые цели было использовано почти 45.3 млн т зерна (в 2016 году 44.4 млн т), к 2020 году объём увеличится до 47.8 млн т. С каждым годом растёт производство комбикормов для птицы - в 2017 году произведено 15.3 млн т (к 2020 году - 17 млн т), для свиней - 10 млн т (к 2020 году - 11.3 млн т), для КРС - 2.1 млн т (к 2020 году - 2.2 млн т).



Глава департамента рассказал о перспективах развития животноводства и кормопроизводства в России. Он отметил, что по итогам прошлого года наблюдается положительная динамика в наращивании поголовья сельскохозяйственных животных, а также производстве скота и птицы на убой в живом весе, которое увеличилось на 4.7% к уровню 2016 года и составило 14.6 млн т. Также сохраняется рост производства молока во всех категориях хозяйств.



Говоря о мерах государственной поддержки, Х.Амерханов подчеркнул, что механизм льготного кредитования выступает как инструмент не только увеличения объема, но и улучшения качественной стороны производства. "В 2017 году фактически представлено более 1.9 млрд руб. на инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации комбикормовых предприятий и цехов, а также на приобретение специализированного оборудования", - пояснил директор профильного департамента. Проекты реализуются на территориях Калужской, Белгородской и Брянской областей.



"AK&M" от 16.04.2018