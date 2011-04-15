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16/04/2018
15:42

Объём кредитования сезонных полевых работ в РФ вырос на 21.63% до 119.95 млрд руб.

Общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ в РФ вырос до 119.95 млрд руб., что на 21.63% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз по данным на 12 апреля.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на 107.04 млрд руб. (+26.38%), Сбербанк - на 12.91 млрд руб. (-7.28%).

В 2017 году предприятия и организации АПК на проведение сезонных полевых работ выдали кредитных ресурсов на 317.02 млрд руб., в том числе Россельхозбанк - на 270.87 млрд руб., Сбербанк - на 46.15 млрд руб.

"AK&M" от 16.04.2018
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