Объём кредитования сезонных полевых работ в РФ вырос на 21.63% до 119.95 млрд руб.

Общий объем выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ в РФ вырос до 119.95 млрд руб., что на 21.63% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз по данным на 12 апреля.



В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на 107.04 млрд руб. (+26.38%), Сбербанк - на 12.91 млрд руб. (-7.28%).



В 2017 году предприятия и организации АПК на проведение сезонных полевых работ выдали кредитных ресурсов на 317.02 млрд руб., в том числе Россельхозбанк - на 270.87 млрд руб., Сбербанк - на 46.15 млрд руб.



"AK&M" от 16.04.2018