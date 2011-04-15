ФАС возбудила дело в отношении АвтоВАЗа. Усматриваются признаки координации экономической деятельности дилеров. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



ФАС завершила проверку деятельности АвтоВАЗа, в результате которой выявила признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей.



Они усматриваются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчёта стоимости технического обслуживания и финального прайса, размещённых на дилерском портале.



Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг по техническому обслуживанию транспортных средств.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды), владеющее 64.6% уставного капитала общества, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 24.1%. На конец марта 2017 года 82.45% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех".



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.



"AK&M" от 16.04.2018