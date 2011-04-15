Полномочный представитель президента РФ в ЦФО А.Гордеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



"За годы проведения форум стал значимым событием экономической жизни, эффективной площадкой для конструктивного диалога бизнеса и власти, развития межрегионального и международного делового сотрудничества", - подчёркивается в приветствии.



Тема форума "На пути к экономике знаний", по мнению А.Гордеева, как никогда актуальна. Сегодня передовые знания, современные технологии и профессиональные компетенции становятся самыми востребованными ресурсами и важнейшими конкурентными преимуществами. Именно в них заложен потенциал для модернизации экономики, повышения эффективности государственного управления и улучшения качества жизни граждан.



А.Гордеев отдельно отметил, что особая роль в этих процессах принадлежит регионам Центрального федерального округа, в которых сосредоточено основное интеллектуальное богатство страны. Именно здесь ведущие учебные заведения обеспечивают высокое качество образования, развитая сеть научных организаций объединяет лучших учёных, созданы условия для внедрения инноваций и самореализации талантливой молодёжи.



Форум придаст импульс формированию экономики знаний и позитивным преобразованиям в регионах Центрального федерального округа, полагает А.Гордеев.



VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвящённых человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.



Планируется, что форум соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. В работе форума примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки.



Форум пройдёт при поддержке аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты РФ. Партнёром администрации Курской области в подготовке к форуму традиционно выступает Информационное агентство AK&M.



Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



"AK&M" от 16.04.2018