Разработчик антивируса Avast намерен провести IPO на Лондонской бирже

Компания Avast Holding B.V., ведущая компания в сфере защиты от киберугроз, собирается провести первичное публичное размещение (IPO). Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Avast подаст заявку на регистрацию акций в премиум-разделе официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору и на допуск к торгам на основном рынке зарегистрированных ценных бумаг Лондонской Биржи. Ожидается, что акции будут допущены к торгам в начале мая 2018 года.



Доход от размещения оценивается примерно в $200 млн. За счёт этих средств компания снизит общую долговую нагрузку, что обеспечит ей большую финансовую гибкость для дальнейшего расширения бизнеса. Если доход от размещения достигнет планируемого уровня, соотношение "чистый долг - скорректированный EBITDA за 12 месяцев" составит приблизительно 3x на момент проведения IPO, отмечается в сообщении.



Кроме того, проведение IPO обеспечит дальнейшее укрепление позиций Avast, узнаваемость бренда и доверие со стороны пользователей, уверены в компании.



Avast – лидер в производстве ПО для обеспечения информационной безопасности по количеству пользователей - 435 млн на конец декабря 2017 года. Компания предлагает продукты для защиты от киберугроз, неприкосновенности частной жизни и повышения производительности оборудования. Скорректированная выручка компании за 2017 год составила $780 млн, скорректированный показатель EBITDA - $451 млн.







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