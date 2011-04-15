Полиметалл закрыл сделку по приобретению у Polar 45% серебряного месторождении "Прогноз"

ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) 13 апреля завершило сделку по приобретению 45% доли владения в серебряном месторождении "Прогноз" у компании Polar Acquisition Limited (Polar) после получения одобрения регулятора. Как сообщает пресс-служба Полиметалла, а результате его доля в "Прогнозе" составила 50%.



Общая сумма вознаграждения за 45% доли в "Прогнозе" на момент закрытия сделки составила $72 млн, выплаченные в виде 6307000 новых обыкновенных акций компании. При этом на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней.



Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг уже отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA). Ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской Фондовой Бирже 17 апреля 2018 года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал компании составит 436571041 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.



"Прогноз" - месторождение мирового класса. Оно является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его ресурсы оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC по оценке компании Micon от 2009 года).



Дальнейшие краткосрочные и долгосрочные планы по "Прогнозу" Полиметалл представит во второй половине 2018 года. В плане работ на 2018 год - 46 км алмазного бурения и металлургические исследования. Обновлённая оценка ресурсов месторождения по стандартам кодекса JORC ожидается в IV квартале 2018 года, оценка рудных запасов и предварительное ТЭО - в IV квартале 2019 года.



ТЭО и уточнённая оценка рудных запасов "Прогноза" намечены на IV квартал 2020 года. Они станут основой для принятия инвестиционного решения в первой половине 2021 года. При условии положительного инвестиционного решения полная производительность месторождения может быть достигнута в 2024 году.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвела 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее. Производство серебра при этом снизилось на 8% до 26.8 млн унций.



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль Полиметалла по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн, а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 48% в 2016 году.



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