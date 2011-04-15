Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. Информация об интернет-ресурсах компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership направлена операторам связи с целью ограничения доступа, говорится в сообщении ведомства.



Ранее в Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам Telegram.



Напомним, в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Роскомнадзору разрешили привести эту меру в исполнение немедленно. Telegram разблокируют только в том случае, если он предоставит ключи шифрования ФСБ.





"AK&M" от 16.04.2018