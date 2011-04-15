Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП за первые два месяца 2018 года

Минэкономразвития ухудшило оценку роста ВВП РФ в феврале 2018 года до 1.3% с 1.5%, в январе - до 1.7% с 2%, свидетельствуют материалы министерства.



Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность.



Оперативные индикаторы свидетельствуют о продолжении роста экономики темпами, близкими к наблюдаемым в январе-феврале. В марте продолжила устойчиво расти среднедневная погрузка грузов на железной дороге (+3.1% г/г). Под влиянием холодной погоды как в России, так и в Европе рост добычи газа в марте составил 14.1% г/г (по данным ЦДУ ТЭК). Холодная погода оказала поддержку и производству электроэнергии. Одновременно в марте наблюдалось ускорение роста в потреблении электроэнергии, очищенном от сезонного, календарного и температурного фактора, что указывает на продолжающийся рост в большинстве секторов промышленности. Значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в марте сигнализирует о дальнейшем расширении производства, но замедляющимися темпами, подчёркивает МЭР.



Введение новых санкционных мер в отношении российских компаний, бизнесменов и топ-менеджеров привели к повышению волатильности на финансовых рынках. Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках, полагает Минэкономразвития.



Мартовские данные о динамике потребительских цен (2.4% г/г) оказались несколько выше ожидаемых Минэкономразвития России. В то же время темпы монетарной инфляции, по оценке Минэкономразвития, в марте сохранились на уровне февраля (2.5% г/г, 0.2% м/м SA). Ослабление рубля в первой половине апреля может транслироваться в инфляцию только в случае, если окажется устойчивым. В связи с этим оценка темпов инфляции в апреле характеризуется высокой степенью неопределённости, однако наиболее вероятно, что темп роста цен окажется в диапазоне 0.3%-0.5% м/м (2.3-2.6% г/г).





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