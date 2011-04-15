АвтоВАЗ разместил 64.45% допвыпуска акций объёмом 46.25 млрд руб.

ПАО "АвтоВАЗ" 12 апреля завершило размещение дополнительного выпуска акций объёмом 46.25 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 5961165544 акции на 61.4 млрд руб. (64.45% выпуска).



В том числе денежными средствами было оплачено 495 акций, а путём зачета денежных требований - 5961165049 акций.



Выпуск, размещаемый по закрытой подписке, включает 9.25 млрд обыкновенных акций номиналом 5 руб. каждая. Цена размещения - 10.3 руб. за акцию. Государственный регистрационный номер - 1-07-00002-A-005D от 17 апреля 2017 года. Потенциальный приобретатель выпуска - компания Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды).



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды), владеющее 64.6% уставного капитала общества, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 24.1%. На конец марта 2018 года 82.45% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех".



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.









"AK&M" от 16.04.2018