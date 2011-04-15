Транснефть разместила облигации выпуска БО-001Р-10 объёмом 15 млрд руб.

ПАО "Транснефть" 13 апреля завершило размещение облигаций выпуска БО-001Р-10 объёмом 15 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.



Напомним, ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 апреля включило облигации выпуска в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.



Выпуск БО-001Р-10, размещённый по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объёмом до 280 млрд руб., включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 3.5 года. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-00206-A-001P-02E от 6 апреля 2016 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-10-00206-A-001P от 10 апреля 2018 года. Андеррайтер - АО "ВТБ Капитал".



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб. с 232.907 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.27% до 884.337 млрд руб. с 848.134 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 8.6% до 255.638 млрд руб. с 279.694 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.66% до 242.167 млрд руб. с 301.422 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 92.26% до 58.844 млрд руб. с 30.607 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.09% до 835.937 млрд руб. с 803.084 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.65% до 61.567 млрд руб. с 48.998 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.03 раза до 74.935 млрд руб. с 36.909 млрд руб.





"AK&M" от 16.04.2018