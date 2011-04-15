Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/04/2018
16:39

Транснефть разместила облигации выпуска БО-001Р-10 объёмом 15 млрд руб.

ПАО "Транснефть" 13 апреля завершило размещение облигаций выпуска БО-001Р-10 объёмом 15 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.

Напомним, ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" 10 апреля включило облигации выпуска в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Выпуск БО-001Р-10, размещённый по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объёмом до 280 млрд руб., включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 3.5 года. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-00206-A-001P-02E от 6 апреля 2016 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-10-00206-A-001P от 10 апреля 2018 года. Андеррайтер - АО "ВТБ Капитал".

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.

Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.

Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб. с 232.907 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.27% до 884.337 млрд руб. с 848.134 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 8.6% до 255.638 млрд руб. с 279.694 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.66% до 242.167 млрд руб. с 301.422 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 92.26% до 58.844 млрд руб. с 30.607 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.09% до 835.937 млрд руб. с 803.084 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.65% до 61.567 млрд руб. с 48.998 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.03 раза до 74.935 млрд руб. с 36.909 млрд руб.


"AK&M" от 16.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100