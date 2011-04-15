ВТБ создаёт гибридное хранилище данных

ВТБ создаёт новый тип платформы, который позволит решать сложные аналитические задачи и аккумулировать все розничные данные в едином гибридном хранилище. Инвестиции в развитие единой платформы составят более одного млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Новая платформа предоставляет быстрый и простой доступ к информации, который даёт возможность проводить высококачественный и детальный анализ заёмщиков. Это позволит сделать нашим клиентам адресные предложения, которые будут учитывать индивидуальные потребности.



Решение представляет собой два продуктивных контура, которые географически разнесены и полностью дублируют друг друга в целях обеспечения катастрофоустойчивости. При этом они полностью синхронизированы и одновременно используются для разных классов задач. В одном контуре решаются задачи обработки данных из систем-источников, поддержка онлайн-сервисов банка и подготовки отчётности. Второй контур в то же время используется для работы бизнес-пользователей как напрямую, так и через бизнес-приложения и инструменты Business Intelligence (BI). Масштабируемость каждого компонента обеспечивает прямой доступ к данным внешних систем для того, чтобы подстроиться под постоянно меняющиеся требования бизнеса.



Архитектура гибридного аналитического хранилища базируется на платформах Teradata и Hadoop.



Сергей Баранов, руководитель Департамента информационных технологий ВТБ - старший вице-президент отметил: "В рамках цифровой трансформации банка нам важно применять самые современные решения для обработки больших данных. Новый этап развития аналитической платформы позволит создать целую экосистему больших данных, работа с которой значительно улучшит качество обслуживания наших клиентов".



Андрей Алексеенко, генеральный директор Teradata Россия, комментирует: "Основной фокус банков сегодня направлен на мобильность, персонализацию и клиентоориентированность. Четкое понимание и следование стратегии работы с данными, системный подход в развитии архитектуры аналитической экосистемы – залог лидерства в эпоху цифровизации. У нас не бывает краткосрочных проектов. Наше сотрудничество с ВТБ продолжается уже много лет - мы решаем задачи банка с помощью передовых технологий, помогая ему в продвижении стратегии по формированию инновационного и динамично развивающегося банка, который ставит на первое место заботу о клиентах".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 16.04.2018