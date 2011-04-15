Акционеры М.Видео утвердили условия покупки "Эльдорадо"

Акционеры ПАО "М.Видео" на внеочередном собрании одобрили обеспечительные меры по кредиту, который планирует привлечь дочернее общество ПАО "М.Видео" - ООО "М.видео Менеджмент" - на покупку 100% ООО "Эльдорадо". Об этом говорится в сообщении М.Видео.



ПАО "М.Видео" предоставит обеспечение в виде поручительства, залога долей в уставном капитале ООО "М.видео Менеджмент" и залога исключительных прав на товарные знаки.



"Я благодарен всем акционерам, выразившим доверие и поддержавшим условия сделки. Мы стали еще на один шаг ближе к поворотному моменту в истории развития не только компании, но и всего российского рынка электроники. Я выражаю уверенность в успешном объединении компаний и создании на базе М.Видео одного из ведущих игроков на рынке электроники в мире, что непременно обеспечит всем акционерам высокую доходность на вложенные средства за счет роста стоимости акций и справедливых дивидендных выплат", - отметил председатель совета директоров ПАО "М.Видео" Саид Гуцериев.



В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу в течение 45 дней с даты проведения ВОСА. Цена выкупа определена советом директоров ПАО "М.видео" в размере 401 руб. на одну обыкновенную акцию на основе отчёта независимого оценщика и близка к средневзвешенной цене закрытия на Московской Бирже за последние 12 месяцев.



ООО "М.видео Менеджмент" планирует привлечь кредит порядка 40 млрд руб. и использовать собственные свободные средства для покупки "Эльдорадо". Общая сумма сделки составит порядка 45.5 млрд руб. без учёта долговых обязательств "Эльдорадо". ООО "М.видео Менеджмент" планирует завершить все формальные процедуры по приобретению ООО "Эльдорадо" в течение второго квартала 2018 года. Объединённая компания планирует создать единое юридическое лицо, сохранив при этом два бренда и конкурирующие сети. Компании рассчитывают провести реорганизацию и создание одного юридического лица к I кварталу 2019 года.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.



Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".



Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.



"Эльдорадо" - российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает более 600 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим "Эльдорадо" активно развивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения, Казахстан. Акционер "Эльдорадо" - ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.



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