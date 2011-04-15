РЖД увеличат уставный капитал на 25.896 млрд руб.

Единственный акционер ОАО "Российские железные дороги" - Российская Федерация в лице Правительства РФ - 3 апреля принял решение увеличить уставный капитал общества путём размещения дополнительного выпуска акций объёмом 25.896 млрд руб. Об этом говорится в сообщении РЖД.



После размещения допвыпуска размер уставного капитала компании составит 2.23 трлн руб.



Выпуск, размещаемый по закрытой подписке, включает 25896258 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Цена размещения равна номиналу. Потенциальный приобретатель выпуска - Российская Федерация в лице Правительства РФ.



Допэмиссия направлена на реализацию следующих инвестпроектов РЖД: развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (6.297 млрд руб.); строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань (89.811 млн руб.); комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги (10 млрд руб.); комплексная реконструкция участка имени М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (9.509 млрд руб,).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.









"AK&M" от 17.04.2018