Дайджест газеты "Ведомости" от 17 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 апреля 2018 года.





ВОЗМЕЗДИЕ ОТЛОЖЕНО



Законопроект об ответных санкциях против США отложен для более тщательного обсуждения, в том числе с бизнесом.



Депутатский законопроект об антиамериканских санкциях будет рассмотрен Госдумой в первом чтении не раньше середины мая, сообщил в понедельник председатель нижней палаты Вячеслав Володин. "Законопроект необходимо обсудить с участием экспертного сообщества, сегодня направляем его в правительство, президенту, в Счетную палату, в регионы, собираемся организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, - перечислял Володин после внеочередного заседания совета Думы. - Мы должны все нормы отработать, чтобы это был качественный законопроект".



В обществе уже идет дискуссия по поводу в том числе импортозамещения, напомнил Володин.





TELEGRAM ОБВЕЛ БЛОК



Роскомнадзор намерен заблокировать более 1 млн IP-адресов, чтобы закрыть доступ к Telegram с территории России. Но пока ему это не удалось.



"Власти России начали блокировать Telegram" - такое уведомление разработчики Telegram разослали пользователям 16 апреля. Они также предупредили, что без VPN сервис может работать нестабильно. Роскомнадзор ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, заявил представитель ведомства.



Решение о блокировке мессенджера, аудитория которого в России составляет 15 млн человек (по данным его основателя Павла Дурова), 13 апреля принял Таганский суд Москвы. В течение дня 16 апреля в соцсетях распространились сообщения пользователей о блокировке Telegram на сетях всех мобильных операторов. Например, абоненты "Мегафона" отмечали блокировку в середине дня, но через несколько часов доступ восстановился без дополнительных настроек.





ВТБ ПРОДАЕТ ОФИСЫ НА ПАТРИАРШИХ



Структура, дружественная Федеральной сетевой компании единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), ведет переговоры с банком ВТБ о покупке у него комплекса зданий.



Речь о зданиях Товарищества скоропечатни Александра Левенсона, расположенного в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки, и топ-менеджер инвестиционной компании - потенциального покупателя. Представитель ВТБ лишь подтвердил, что комплекс в Трехпрудном переулке выставлен на продажу, конкретных претендентов на него он не назвал.



ФСК ЕЭС, заверил ее представитель, не ведет переговоров о покупке комплекса. Скоропечатня Левенсона на Патриарших прудах объединяет пять зданий общей площадью 11 500 кв. м, это памятник культурного наследия федерального значения. Комплекс построен в 1900 г. специально под типографию.





WIFI УМРЕТ ОЧЕНЬ СКОРО



Гендиректор "Вымпелкома" рассказал, как будет выглядеть мобильная связь в будущем.



За 16 лет в МТС Василь Лацанич дослужился до вице-президента по стратегии и маркетингу - в неофициальной табели о рангах сотовых операторов это фактически второе лицо компании. 10 января он занял пост гендиректора "Вымпелкома". На интервью "Ведомостям" Лацанич пришел с часами Rolex на левой руке и Apple Watch на правой. Действительно, с одной стороны в его ведении текущий бизнес оператора: отношения с инвесторами, партнерами и государством, финансовые показатели. С другой стороны бизнес оператора опирается на технологии: нынешнюю и будущую инфраструктуру, сети 5G, "умные" города, мессенджер, блокчейн. Чего уж там - оператор даже может выпустить собственную криптовалюту. В интервью "Ведомостям" Лацанич рассказал, чего ждет от государства, почему ему больше не интересно пересчитывать сотовых абонентов и сколько абонентов установили себе мессенджер Veon.





ИПОТЕКА НА ДЕРЕВО



Около 10% частных домов в России строится из дерева. Смогут ли субсиии на покупку деревянных домов в ипотеку расширить спрос и поддержать производителей.



Правительство РФ решило поддержать спрос на деревянные дома - сейчас их около 10-12% от строящегося в стране жилья.



Деревянные каркасные дома можно быстро и сравнительно недорого строить, объясняет Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству России, но, чтобы увеличить их долю в общем объеме частного жилья, необходима и поддержка производителей.



В марте 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о государственном субсидировании кредитов на покупку деревянных домов. Речь идет о временном снижении процентной ставки с 15 до 10%. Для этих целей в бюджет заложено 197 млн руб. - примерно на 2500 домов. Если программа выйдет успешной, Минпромторг может продлить ее на 2019-2021 гг. Производственные мощности крупных домостроительных комбинатов загружены на 50-60%, и правительство заинтересовано в том, чтобы увеличить объем заказов, с одной стороны, а с другой - помочь в решении жилищного вопроса.





ЦЕНА НЕ ПРОБЛЕМА



С начала 2018 г. растет интерес к элитной загородной недвижимости. Основные покупатели - чиновники и люди, связанные с госсаказами.



С начала 2018 г. риэлторы констатируют рост интереса к элитной загородной недвижимости Подмосковья. Раскупают самые дорогие дома



Затяжная зима не помешала самым настойчивым клиентам: стало больше целевых звонков и показов, что обещает в будущем новые договоры, говорит Тимур Сайфутдинов, гендиректор Point Estate. По данным "Метриум премиум", в начале 2018 г. на рынок вышли клиенты, которые по тем или иным причинам, включая политические риски, откладывали сделки. С 20 по 29 марта было зафиксировано на 11% звонков больше, чем с 10 по 19 марта, людей интересуют дорогостоящие объекты как первичного, так и вторичного рынка, рассказывают в "Метриум премиум", участнике партнерской сети CBRE.





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Как и большинство амбициозных выпускников на старте карьеры, Мария Хименес из Колумбии была уверена: чтобы занять руководящую должность, ей рано или поздно понадобится степень MBA. Однако, поработав в IT-департаменте фармацевтической компании Tecnoquimicas в Боготе, она изменила мнение.



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Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.04.2018